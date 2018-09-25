В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Зубово-Полянском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
ДТП произошло 24 сентября, около 12:45 на 428-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Не смогли поделить дорогу водители двух автомобилей.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В устранении последствий столкновения автомобилей принимали участие сотрудники МЧС.
Причина происшествия в данный момент устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru