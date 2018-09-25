Жителя Саранска ограбил неизвестный интернет-мошенник

В Саранске 49-летнего местного жителя ограбили неизвестный интернет-мошенник.

49-летний житель Саранска недавно оформил на одном из сайтов заявку на получение кредита в размере 650 тыс. рублей. После этого с мужчиной связался якобы сотрудник банка, который заявил, что для получения указанных денежных средств необходимо перечислить 40,5 тыс. рублей в качестве оплаты страховки. Незнакомец посоветовал горожанину оформить банковскую карту и пополнить её баланс упомянутой суммой.

Житель Саранска выполнил все требования знакомого, после чего последний перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф