В Ичалковском районе в ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 24 сентября на 1-м километре подъезда к ДРСУ. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, в определенный момент движения не сумел удержать контроль над управлением, из-за чего произошел наезд транспортного средства на препятствие.

В результате наезда транспортного средства на препятствие пострадал один человек. В каком состоянии в настоящее время пребывает участник ДТП, не сообщается.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят точную причину происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru