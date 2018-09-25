В одной из мордовских колоний был обнаружен сверток с запрещенными предметами

В одной из исправительных колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Недавно сотрудники исправительной колонии №10 во время обследования периметра учреждения обнаружили и конфисковали подозрительный сверток. В ходе осмотра указанного свертка были обнаружены два мобильных телефона, две сим-карты и кардридер.

В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения свертка с запрещенными предметами, в ходе которой будут установлены лица, причастные к его доставке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su