В Мордовии осудили адвоката, едва не убившего человека

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 29-летнего адвоката, который едва не убил мужчину.

В ночь на 1 января нынешнего года 29-летний адвокат вместе со своими приятелями проводил время в кафе «Раздолье», расположенном в городе Темников. Ближе к утру правозащитник поссорился с другим посетителем указанного увеселительного заведения 27-летнего возраста. В процессе выяснения отношений правозащитник, забыв о законе, выстрелил в оппонента из имевшегося при нем травматического пистолета.

Пострадавший получил огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением печени.

Решением суда обвиняемый был приговорен к двум годам лишения свободы.

Источник: mordovia.sledcom.ru