В Ромоданово легковушка опрокинулась и протаранила забор

В Ромоданово произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло по адресу – улица Новая. Гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2114, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось. После этого легковушка врезалась в забор, ограждающий частный жилой дом.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован. О состоянии автомобилиста в данный момент нет никакой информации.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф