В Саранске заключили под стражу продавца наркотиков из Волгоградской области

В Саранске был заключен под стражу житель Волгоградской области, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

41-летний житель города Камышина Волгоградской области, находясь под подпиской о невыезде в связи с рассмотрением в отношении него уголовного дела, возбужденного по факту сбыта наркотиков, приехал в Саранск, дабы продолжить заниматься деятельностью, связанной с продажей запрещенных веществ.

20 сентября полицейские на улице Севастопольской остановили автомобиль, в салоне которого находился житель Волгоградской области. В ходе личного досмотра мужчины стражи порядка обнаружили и конфисковали несколько пакетиков с наркотиками общей массой не менее 3,87 грамма, которые предназначались для дальнейшего сбыта.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru