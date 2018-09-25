В Лямбирском районе в ДТП с участием двух машин пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого был травмирован человек.

Указанное происшествие произошло днем 24 сентября недалеко от Пензятского поста ГАИ. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О характере травм, которые были получены участником ДТП, в настоящее время нет никакой информации.

В устранении последствий столкновения машин принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в данный момент устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru