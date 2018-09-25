В Лямбирском районе велосипедист попал под колеса автомобиля

В Лямбирском районе автомобиль сбил велосипедиста.

Происшествие произошло в ночь на 25 сентября на одном из участков трассы 1Р-180. Гражданин, управлявший автомобилем марки ГАЗ, в определенный момент движения совершил наезд на велосипедиста.

О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.

По предварительным данным, автомобилист совершил наезд на велосипедиста из-за того, что не смог разглядеть его в темноте.

Известно, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru