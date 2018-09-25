Сотрудники МЧС побеседовали с учащимися Зубово-Полянской гимназии

В одном из районов Мордовии сотрудники МЧС провели профилактическую беседу в школе.

Представители указанного ведомства посетили Зубово-Полянскую гимназию. Спасатели рассказали детям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники МЧС напомнили детям об алгоритме действий, который необходимо соблюдать при обнаружении пожара.

Также представители ведомства ответили на вопросы школьников.

В конце встречи сотрудники МЧС вручили школьникам памятки и напомнили номера вызова пожарной охраны.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru