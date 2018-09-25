В Рузаевке в результате столкновения двух машин пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Сообщение об указанном происшествии сотрудники МЧС получили вечером 24 сентября. На одной из улиц Рузаевки не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. В данный момент какая-либо информация о текущем состоянии участника ДТП отсутствует.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине произошло столкновение автомобилей.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru