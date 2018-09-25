В Саранске пенсионерка выпала из автобуса

В Саранске пожилая женщина на ходу выпала из автобуса.

Указанное происшествие произошло 24 сентября по адресу – улица Рабочая. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем пассажирского автобуса, начиная движение, забыл закрыть двери. По указанной причине из салона транспортного средства на проезжую часть выпала пожилая женщина, которая в момент начала движения стояла на ступеньках.

Пострадавшая была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи пенсионерку отпустили домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф