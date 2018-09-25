В пригороде Саранска в ДТП пострадал мужчина

В пригороде Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

ДТП произошло на 7-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и Большими Березниками. Мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет. Съехав с дороги, легковушка врезалась в столб.

Водитель легковушки был госпитализирован. О состоянии автомобилиста нет никакой информации.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту инцидента.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф