Саранские полицейские задержали жителя Лямбирского района, подозреваемого в краже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего жителя Лямбирского района, который подозревается в краже мобильного телефона, водительского удостоверения и банковской карты у своего собутыльника.

В ночь на 22 сентября 47-летний житель Лямбирского района, находясь в одном из кафе Саранска, познакомился с 53-летним мужчиной. Новоиспеченный приятель пригласил подозреваемого к себе домой. Указанное приглашение было принято. В квартире 53-летнего гражданина мужчины употребляли алкогольные напитки. В определенный момент владелец жилья уснул. После этого гость похитил из кармана куртки хозяина квартиры водительское удостоверение, банковскую карту и мобильный телефон. Затем подозреваемый скрылся.

Проснувшись, пострадавший обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан на территории Ленинского района Саранска. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф