В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения правил обращения с отходами

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали многочисленные нарушения законодательства, регулирующего процесс обеспечения безопасного обращения с отходами.

Сотрудниками прокуратуры были установлено, что ООО «Радиозавод», ООО «Краснослободская типография», ООО «Хорошее дело», СХПК «Куликово», и ООО «Селищинское» допустили такие нарушения, как отсутствие полноценной системы производственного экологического контроля; допуск к работе с отходами лиц, не прошедших соответствующую подготовку; размещение отходов в непредназначенных для этого местах; отсутствие мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

В отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных нарушениях.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru