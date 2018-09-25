В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения правил обращения с отходами

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали многочисленные нарушения законодательства, регулирующего процесс обеспечения безопасного обращения с отходами.
Сотрудниками прокуратуры были установлено, что ООО «Радиозавод», ООО «Краснослободская типография», ООО «Хорошее дело», СХПК «Куликово», и ООО «Селищинское» допустили такие нарушения, как отсутствие полноценной системы производственного экологического контроля; допуск к работе с отходами лиц, не прошедших соответствующую подготовку; размещение отходов в непредназначенных для этого местах; отсутствие мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.
В отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных нарушениях.
По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.
Источник: prokrm.ru