Футбольная команда «Мордовия-2004» стала победителем первенства Мордовии

Футбольная команда «Мордовия-2004» стала победителем первенства республики среди детских команд.
Указанная команда провела десять матчей и одержала победу в каждом из них. Последняя игра в рамках упомянутого республиканского футбольного первенства состоялась 23 сентября. Со счетом 5:0 «Мордовия-2004» одержала уверенную победу над «Мордовией-2005».
27 сентября «Мордовия-2004» проведет товарищеский матч с нижегородской командой «Сормово».
По информации, которая была опубликована пресс-службой межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».
Источник: cpf-mordovia.ru