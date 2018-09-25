Футбольная команда «Мордовия-2004» стала победителем первенства Мордовии

Футбольная команда «Мордовия-2004» стала победителем первенства республики среди детских команд.

Указанная команда провела десять матчей и одержала победу в каждом из них. Последняя игра в рамках упомянутого республиканского футбольного первенства состоялась 23 сентября. Со счетом 5:0 «Мордовия-2004» одержала уверенную победу над «Мордовией-2005».

27 сентября «Мордовия-2004» проведет товарищеский матч с нижегородской командой «Сормово».

По информации, которая была опубликована пресс-службой межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru