Жительница Подмосковья фиктивно прописала в Мордовии 14 иностранцев

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов продолжают фиксировать факты фиктивной регистрации иностранных граждан.

Недавно представителями правоохранительных органов было установлено, что жительница Московской области на несколько лет фиктивно прописала в своем доме, расположенном на территории Ковылкинского района, 14 граждан из таких республик, как Таджикистан, Узбекистан, Армения и Молдова.

Также не так давно было установлено, что жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданку Республики Узбекистан.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по указанным фактам.

Источник: 13.мвд.рф