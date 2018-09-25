В Саранске завершились соревнования по беговелам

В Саранске прошли соревнования по беговелам.

Пятый этап Кубка Мордовии прошел в Саранске на минувших выходных. Организаторами данных соревнований стали ГБУ РМ «КСШОР» и АУ РМ «Спорткомплекс «Мордовия».

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов возрастом от 2 до 6 лет из Саранска, Рузаевки, Чамзинки, Кочкурово, Коломны и Москвы.

В личном зачете победу одержали Марсель Базеев и Дарина Кузнецова (2012 год рождения), Георгий Галаев и Эмилия Латышева (2013 год рождения), Руслан Иллаев и Дарья Дудкина (2014 год рождения), Роман Бикеев и Василиса Ледяйкина (2015 год рождения), Лиза Ширчкова и Артем Матяев (2016 год рождения).

В командном первенстве победа досталась представителям детского сада №97. Второе место заняла команда детского сада №93. Третье место завоевали представители детского сада №101.

Источник: e-mordovia.ru