В Саранске мужчина получил ожоги при разжигании мангала

В Саранске мужчина получил телесные повреждения, разжигая мангал.

Указанный инцидент произошел 25 сентября в поселке Луховка. Гражданин 1992 года рождения, находясь возле дома №5а, расположенного по адресу – улица Рабочая, разжигал мангал. В определенный момент мужчина облокотился на мангал. По указанной причине гражданин получил ожоги правой верхней конечности второй и третьей степени.

Пострадавший был доставлен в ожоговый центр РКБ №4.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, дабы избежать ситуаций, представляющих собой угрозу жизни и здоровью.

Источник: 13.mchs.gov.ru