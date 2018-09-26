Предприниматель из Саранска заплатил более 300 тысяч рублей за несуществующие джинсы

В Саранске неизвестный интернет-мошенник ограбил предпринимателя, намеревавшегося купить джинсы.

Индивидуальный предприниматель из Саранска оформил на одном из сайтов заявку на приобретение крупной партии джинсов. Продавец, который в итоге оказался мошенником, предоставил реквизиты реально существующей организации. Предприниматель, посчитав, что указанные реквизиты являются гарантией безопасности будущей сделки, перечислил на указанный преступником счет денежную сумму, размер которой превышает 300 тыс. рублей.

В ранее оговоренные сроки предприниматель товар не получил.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф