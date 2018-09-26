В Зубово-Полянском районе в массовом ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП с участием семи транспортных средств, в результате которого пострадали два человека.
ДТП произошло вечером 25 сентября на 435-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданин, управлявший грузовиком марки «Ивеко», врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-2111, который двигался впереди. Затем второе транспортное средство въехало в двигавшуюся в попутном направлении легковушку марки «БМВ». Затем столкнулись транспортные средства марки «Лада-Приора», «Рено», «ГАЗ» и «Фольксваген».
Водитель «Приоры» и пассажирка ВАЗа были госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту массового ДТП.
Источник: 13.mchs.gov.ru