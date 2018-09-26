В Саранске горела стиральная машина

В Саранске произошло возгорание стиральной машины.

Утром 25 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома №35, который расположен по адресу – улица Мордовская, произошел пожар. Прибыв на место инцидента, спасатели обнаружили, что горит стиральная машина. Огонь распространился на площади 0,5 кв. м.

По предварительным данным, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения стиральной машины в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru