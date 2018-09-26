В Саранске работница магазина подозревается в незаконном присвоении денег

В Саранске 44-летняя работница одного из местных магазинов подозревается в незаконном присвоении денежных средств.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с сентября 2015 года по сентябрь нынешнего года работница одного из магазинов Саранска неоднократно не вносила в кассу торгового заведения выручку, полученную за продажу товара. После проведения ревизии была выявлена недостача в размере около 150 тыс. рублей.

В отношении работницы магазина было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту незаконного присвоения денежных средств.

Источник: 13.мвд.рф