В Саранске в ДТП пострадали пять человек

В Саранске произошла автомобильная авария, в результате которой телесные повреждения получили пять человек.

ДТП произошло днем 25 сентября на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и Ромоданово, недалеко от поста ГИБДД. Врезались друг в друга два автомобиля.

Вследствие столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек. В данный момент какая-ибо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину столкновения автомобилей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru