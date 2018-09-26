В Атяшевском районе полицейский рассказал школьникам о противоправных деяниях

В Атяшевском районе школьникам рассказали о противоправных деяниях.

Указанная встреча состоялась на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. Инспектор по административному надзору ОУУП и ПДН ОП№5 ММО МВД России «Ардатовский» Игорь Сайгушкин рассказал ученикам 4–5-х классов о тех преступлениях, которые молодые люди могут совершить во время общения в социальных сетях.

Также школьники узнали о том, в каком возрасте наступает уголовная ответственность за противоправные деяния.

Кроме того, дети получили возможность задать представителю правоохранительных органов интересующие их вопросы.

Источник: 13.мвд.рф