Жителя Саранска осудили за приобретение и хранение наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

16 июля нынешнего года во дворе дома, расположенного по адресу – улица Семашко, сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого было обнаружено 2,36 грамма гашиша. Мужчина приобрел наркотики у неустановленного лица для личного потребления.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину.

Решением суда мужчина был приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно.

Источник: 13.мвд.рф