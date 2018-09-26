В Мордовии полицейские провели профилактическую беседу со школьниками

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов рассказали школьникам о подростковой преступности.

Представители правоохранительных органов рассказали ученикам МБОУ «Сабанчеевская средняя школа» о преступности среди несовершеннолетних граждан. Стражи порядка также разъяснили школьникам их права и обязанности. Отдельное внимание было уделено ответственности, которая полагается за совершение противоправных действий.

Кроме того, в ходе встречи сотрудники правоохранительных органов напомнили школьникам о надлежащем поведении.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф