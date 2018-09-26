В Саранске осудили подростка, до смерти избившего мужчину

В Саранске суд вынес приговор в отношении 16-летнего подростка, который до смерти избил 30-летнего мужчину.

Преступление было совершено поздним вечером 16 мая по адресу – улица Ульянова. Поссорились две компании. Изначально конфликт ограничивался взаимными словесными оскорблениями, но в определенный момент в ход пошла грубая физическая сила. Во время потасовки 16-летний представитель одной из компаний жестоко избил 30-летнего оппонента.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Суд избрал в отношении подростка меру наказания в виде 6 лет воспитательной колонии.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru