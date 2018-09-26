В Саранске пьяный водитель легковушки врезался в столб

В Саранске пьяный водитель легкового автомобиля врезался в столб.

Происшествие произошло 25 сентября по адресу – улица Лихачева. По предварительной информации, пьяный гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», врезался в столб.

После ДТП, как сообщают очевидцы, водитель легковушки и его пассажир, который также был пьян, ушли с места происшествия.

В результате удара машина получила серьезные повреждения переднего бампера и правого переднего крыла.

По информации, которая была опубликована очевидцами инцидента в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo