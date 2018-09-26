Жительница Подмосковья привезла в мордовскую колонию необычные мандарины

В одну из исправительных колоний Мордовии жительница Московской области привезла не совсем обычные мандарины.

Недавно в исправительную колонию №18 приехала жительница Московской области. Женщина прибыла в указанное учреждение, чтобы навестить заключенного, который был приговорен к 7 годам лишения свободы.

В ходе досмотра личных вещей жительницы Подмосковья сотрудники колонии обнаружили и конфисковали мандарины с сильным запахом спирта.

В настоящее время по указанному факту проводится проверка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su