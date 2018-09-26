В Саранске произошло ДТП с участием двух легковушек

На одном из перекрестков Саранска произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Происшествие произошло вечером 25 сентября на пересечении улицы Севастопольской и проспекта 70 лет Октября. Столкнулись два легковых автомобиля марки ВАЗ. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из легковушек начал движение на запрещающий сигнал светофора.

По предварительным данным, в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал.

По информации, опубликованной очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo