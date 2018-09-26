Жителя Ковылкинского района оштрафовали за нарушение земельного законодательства

В Ковылкинском районе Мордовии сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение земельного законодательства.

В ходе осмотра земельного участка сельскохозяйственного назначения, который расположен на территории Пушкинского сельского поселения указанного района, обнаружили, что по причине бездействия собственника угодье заросло сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Площадь указанного земельного участка сельскохозяйственного назначения составляет более 807 тыс. квадратных метров.

По результатам проверки в отношении владельца земельного угодья был составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: ursn-rm.ru