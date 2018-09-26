В Инсарском районе продавалась колбаса неизвестного происхождения

В одном из сел Инсарского района Мордовии продавалась колбаса неизвестного происхождения.

В ходе проведения проверки в магазине «Алёнка», который расположен в селе Новые Верхиссы, сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что в данном торговом заведении продается колбаса без ветеринарных сопроводительных документов установленного образца.

В отношении владельца указанного магазина была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 3 тыс. рублей.

Кроме того, с владельцем торгового заведения была проведена профилактическая беседа. Также предпринимателю было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru