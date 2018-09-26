Юные спортсменки Мордовии выступили на соревнованиях по художественной гимнастике

Юные спортсменки из Мордовии успешно выступили на соревнованиях по художественной гимнастике.

Указанные соревнования проходили в период с 20 по 23 сентября в Звенигороде. В данных состязаниях приняли участие более 450 гимнасток из нескольких регионов России. Мордовию на данных соревнованиях представляли воспитанницы ГБУ РМ «СШОР «Академия И. Винер по художественной гимнастике».

Мордовские спортсменки смогли занять несколько призовых мест. Команда «Бусинки» завоевала золотые медали. Команда «Сеньориты» заняла второе место. Кроме того, представительница Мордовии Элина Соколова смогла завоевать серебряную медаль.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru