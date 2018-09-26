Житель Мордовии едва не лишился автомобиля из-за внука

18-летний житель Нижегородской области подозревается в угоне автомобиля у своего деда.

В ночь на 24 сентября 18-летний житель Нижегородской области вместе со своими приятелями возвращался домой из кафе. По дороге молодой человек предложил товарищам прокатиться на автомобиле его деда, к которому он приехал в гости. Друзья помогли подозреваемому откатить автомобиль марки ВАЗ-2107, принадлежащий его деду, проживающему в селе Аксел. Парень похитил ключи от машины, и компания отправилась в путь.

На одном из участков дороги, пролегающей между селами Аксел и Старый Ковыляй, подозреваемый потерял контроль над управлением, по причине чего машина вылетела в кювет. Парни оставили транспортное средство на месте ДТП и разошлись по домам.

На следующий день подозреваемый поехал домой. Проезжая мимо места ДТП, парень позвонил деду и сообщил, что обнаружил его автомобиль в кювет, пытаясь таким образом снять с себя подозрения.

В данный момент нерадивый внук задержан. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф