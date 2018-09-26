Ковылкинская ДЮСШ отпраздновала юбилей

Сотрудники правоохранительных органов поздравили тренеров и воспитанников Ковылкинской ДЮСШ с юбилеем школы.

Ковылкинская детско-юношеская спортивная школа была основана в 1968 году. За 50 лет данную школу окончили более 10 тысяч человек, среди которых есть несколько мастеров спорта.

В данный момент в школе занимаются 655 человек. В данный момент развиваются такие виды спорта, как бокс, легкая атлетика, лыжные гонки, греко-римская борьба, волейбол, настольный теннис и футбол.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею школы, присутствовали сотрудники администрации Ковылкинского района, почетные гости из различных министерств и ведомств, а также выпускники и юные спортсмены.

Источник: 13.мвд.рф