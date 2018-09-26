Владимиру Волкову вручили юбилейную катушку оптического волокна

25 сентября глава Мордовии Владимир Волков посетил АО «Оптиковолоконные Системы».

25 сентября указанному предприятию исполнилось три года. Руководителю региона была вручена юбилейная катушка с трехмиллионным километром оптического волокна.

Кроме того, Владимир Волков принял участие в закладке капсулы времени с посланием работникам предприятия, которые будут трудиться в 2025 году.

Выступая перед участниками мероприятия, посвященного дню рождения предприятия, глава республики отметил, что АО «Оптиковолоконные Системы» постепенно наращивает темпы производства. Владимир Волков заявил, что к концу следующего года предприятие сможет выпускать 1 млн км оптического волокна в квартал.

Помимо этого, глава республики сообщил, что правительство региона продолжит оказывать поддержку предприятию.

Источник: e-mordovia.ru