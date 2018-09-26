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Владимиру Волкову вручили юбилейную катушку оптического волокна

Владимиру Волкову вручили юбилейную катушку оптического волокна

25 сентября глава Мордовии Владимир Волков посетил АО «Оптиковолоконные Системы».

25 сентября указанному предприятию исполнилось три года. Руководителю региона была вручена юбилейная катушка с трехмиллионным километром оптического волокна.

Кроме того, Владимир Волков принял участие в закладке капсулы времени с посланием работникам предприятия, которые будут трудиться в 2025 году.

Выступая перед участниками мероприятия, посвященного дню рождения предприятия, глава республики отметил, что АО «Оптиковолоконные Системы» постепенно наращивает темпы производства. Владимир Волков заявил, что к концу следующего года предприятие сможет выпускать 1 млн км оптического волокна в квартал.

Помимо этого, глава республики сообщил, что правительство региона продолжит оказывать поддержку предприятию.


Источник: e-mordovia.ru