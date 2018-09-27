Житель Саранска проведет год в колонии-поселении за убийство по неосторожности

Органы следствия СК РФ по РМ собрали доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему обвиняемому - артисту ансамбля "Лейне" Роману Анашкину.

В ходе расследования было установлено, что происшествие случилось 13 августа прошлого года в одной из квартир в Саранске.

36-летний танцор ансамбля "Разгуляй" Дмитрий Зобнин предложил Анашкину провести бойцовский поединок для выяснения того, кто сильнее. Осужденный в ходе борьбы произвел удушающий прием соперника, в ходе которого была пережата сонная артерия, что вызвало механическую асфиксию у потерпевшего. После удержания, продолжающегося в течение 2,5 минут, мужчина признаков жизни не подавал.

Суд признал обвиняемого виновным в причинение смерти по неосторожности и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В пользу родственников пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион рублей.

Источник: СУ СКР по Мордовии