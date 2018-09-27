В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадала женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием кроссовера и грузового автомобиля, в результате которого пострадала женщина.

ДТП произошло на 428-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки «Шевроле», не сумел рассчитать безопасную дистанцию, вследствие чего транспортное средство врезалось в грузовой автомобиль марки «МАН», который двигался впереди.\

Пассажирка кроссовера была госпитализирована. В данный момент о состоянии пострадавшей нет никакой информации.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.

Источник: гибдд.рф