Жителя Чамзинского района осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

В Чамзинском районе осудили 70-летнего местного жителя, который незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе обыска гаража 70-летнего жителя села Апраскино сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали обрез мелкокалиберной винтовки, 15 патронов и около 100 граммов дымного пороха.

Мужчина знал об уголовной ответственности за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов, но сдать обрез, патроны и порох не посчитал нужным.

Решением суда в отношении гражданина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Источник: 13.мвд.рф