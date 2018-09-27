В Саранске по причине ДТП пострадала женщина

В Саранске в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина.

Происшествие произошло 26 сентября по адресу – улица Титова. По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем марки «Форд-Фокус», врезалась в автомобиль марки «Рено-Меган», который двигался впереди.

Виновница аварии была доставлена в одну из городских больниц, где ей была оказана необходимая помощь. Какие именно телесные повреждения получила гражданка, не сообщается.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

По информации, которая была опубликована УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф