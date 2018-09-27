В Инсарском районе продавалась потенциально опасная колбаса

В одном из сел Инсарского района Мордовии продавалась колбаса неизвестного происхождения.

В ходе проведения проверки в магазине, расположенном на территории села Русская Паёвка, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали факт продажи колбасы без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы надлежащий уровень качества товара.

В отношении владельца магазина была избрана мера административного наказания в виде штрафа, размер которого составил 3 тыс. рублей.

Кроме того, с владельцем торгового заведения была проведена разъяснительная беседа о недопущении вышеуказанного нарушения.

Источник: ursn-rm.ru