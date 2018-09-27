В Саранске в ДТП с участием двух машин пострадал человек

В Саранске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло вечером 26 сентября. Недалеко от дома №46, который расположен по адресу – улица Саранская, не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения были получены одним человеком. В настоящее время какая-либо информация о текущем состоянии данного участника ДТП отсутствует.
Последствия столкновения автомобилей устраняли сотрудники МЧС.
Причина происшествия в данный момент устанавливается представителями Госавтоинспекции.
Источник: 13.mchs.gov.ru