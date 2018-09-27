В Мордовии продавались арбузы из карантинной зоны

В Мордовию были завезены арбузы из карантинной зоны.

В Атяшево специалисты отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства регионального отделения Россельхознадзора выявили факт продажи гражданином арбузов, которые были завезены из карантинной зоны Лиманского района Астраханской области без необходимого сертификата.

В отношении продавца арбузов была избрана мера административного наказания в виде штрафов.

Кроме того, с продавцом была проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушений законодательства в области карантина растений.

Источник: ursn-rm.ru