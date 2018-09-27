В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по служебному биатлону

В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по служебному биатлону.
Указанные соревнования проходили на служебном стрельбище исправительной колонии №13. Каждый участник состязаний должен был пробежать три километра и произвести пять выстрелов на двух огневых рубежах по мишени.
В командном первенстве первое место завоевали представители второго отделения по конвоированию. В личном зачете победа досталась майору внутренней службы Виктору Лысову.
Победителям соревнований были вручены награды.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su