В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по служебному биатлону

В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по служебному биатлону.

Указанные соревнования проходили на служебном стрельбище исправительной колонии №13. Каждый участник состязаний должен был пробежать три километра и произвести пять выстрелов на двух огневых рубежах по мишени.

В командном первенстве первое место завоевали представители второго отделения по конвоированию. В личном зачете победа досталась майору внутренней службы Виктору Лысову.

Победителям соревнований были вручены награды.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su