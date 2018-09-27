В Саранске была эвакуирована школа

В одной из школ Саранска была проведена учебная эвакуация.

Учебная эвакуация была проведена в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов №32, которая расположена по адресу – улица Лихачева. В общей сложности были эвакуированы 634 человека, среди которых 597 детей, а также 37 представителей обслуживающего персонала.

После завершения тренировки с обслуживающим персоналом проведен противопожарный инструктаж. Кроме того, были вручены памятки соответствующего содержания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru