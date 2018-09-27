В Мордовии объявили штормовое предупреждение

27 сентября на территории Мордовии было объявлено штормовое предупреждение.

В ближайшее время в Саранске и в некоторых районах республики ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть крайне осторожными, обходить стороной рекламные щиты, дома с неустойчивой крышей и шаткие строения. Кроме того, нельзя находиться возле деревьев и различных сооружений, которые могут обрушиться в результате сильных порывов ветра.

Без особой надобности выходить на улицу во время сильных порывов ветра не рекомендовано.

Источник: 13.mchs.gov.ru