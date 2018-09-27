Комиссия по помилованию посетила одну из колоний Мордовии

В одной из мордовских колоний прошло выездное заседание комиссии по помилованию.

Указанное заседание прошло в исправительной колонии №5. Члены комиссии ознакомились с условиями содержания заключенных, посетив комнаты для проведения краткосрочных и длительных свиданий, карантинное отделение, медицинскую часть, жилые помещения отрядов, столовую и православный храм.

Также была организована встреча членов комиссии по помилованию с заключенными. Помимо этого, представители комиссии провели прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su