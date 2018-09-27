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Полицейские призывают жителей Мордовии оберегать жилье от воров

Полицейские призывают жителей Мордовии оберегать жилье от воров

Сотрудники мордовской полиции напоминают гражданам об основных правилах безопасности, которые позволять уберечь жилище от воров.

Во-первых, не стоит никому рассказывать о своих доходах. Данное правило касается и близких друзей, которые порой из-за зависти или по какой-либо другой причине взламывают квартиры приятелей.

Во-вторых, не нужно доверять незнакомцам, которые очень часто под благими предлогами обворовывают граждан.

В-третьих, нужно установить надежные двери, замки и сигнализационные системы. 

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.


Источник: 13.мвд.рф