Полицейские призывают жителей Мордовии оберегать жилье от воров

Сотрудники мордовской полиции напоминают гражданам об основных правилах безопасности, которые позволять уберечь жилище от воров.

Во-первых, не стоит никому рассказывать о своих доходах. Данное правило касается и близких друзей, которые порой из-за зависти или по какой-либо другой причине взламывают квартиры приятелей.

Во-вторых, не нужно доверять незнакомцам, которые очень часто под благими предлогами обворовывают граждан.

В-третьих, нужно установить надежные двери, замки и сигнализационные системы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф