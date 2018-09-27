Жительницу Лямбирского района оштрафовали за кражу мобильного телефона

В Лямбирском районе была оштрафована местная жительница, которая украла мобильный телефон.

В ночь на 2 июня нынешнего года осужденная, находясь в кафе «Императрица», расположенном в селе Атемар, заметила, что на одном из столиков был оставлен без присмотра мобильный телефон. Женщина похитила средство связи и после этого поспешно покинула увеселительное заведение.

Суд, учитывая тот факт, что злоумышленница имеет на иждивении малолетних детей, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

По информации пресс-службы Лямбирского районного суда Республики Мордовия.

Источник: lyambirsky.mor.sudrf.ru